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    Карпин о поражении «Ростова»: Я бы не сказал, что что-то прям не получилось

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении в матче группового этапа Кубка России с «Уралом» (1:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади.

    В общем — равная игра. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.

    Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — сказал Карпин в эфире «Матч премьер».

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    • Напомним, что поражение в матче с «Уралом» стало для «Ростова» уже вторым подряд. До этого команда крупно уступила «Крыльям Советом» (1:5) в матче РПЛ.

    В следующем матче «Ростов» сыграет 12 августа с «Рубином» в рамках Премьер-лиги.

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