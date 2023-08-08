Карпин о поражении «Ростова»: Я бы не сказал, что что-то прям не получилось

Главный тренервысказался о поражении в матче группового этапа Кубка России с(1:0).

«Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади.

В общем — равная игра. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.

Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — сказал Карпин в эфире «Матч премьер».

Напомним, что поражение в матче с «Уралом» стало для «Ростова» уже вторым подряд. До этого команда крупно уступила «Крыльям Советом» (1:5) в матче РПЛ.

В следующем матче «Ростов» сыграет 12 августа с «Рубином» в рамках Премьер-лиги.