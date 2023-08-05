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    «Локомотив» получил от «Вердера» улучшенное предложение по Тикнизяну

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    Немецкий «Вердер» по-прежнему заинтересован в приобретении защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Клуб из Бремена сделал «железнодорожникам» повторное предложение по армянскому футболисту, сообщает Tuttomercatoweb.

    «Вердер» готов заплатить за Наира четыре миллиона евро. В конце июля «музыканты» предлагали на полтора миллиона меньше.

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    • Сообщалось, что «Локомотив» готов продать Тикнизяна за 5,5 миллиона евро, которые «железнодорожники» заплатили за игрока московскому ЦСКА в 2021 году.

    Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

    В новом чемпионате России Тикнизян провел два матча и забил три гола.

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