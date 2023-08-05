«Локомотив» получил от «Вердера» улучшенное предложение по Тикнизяну

Немецкийпо-прежнему заинтересован в приобретении защитника «Локомотива»

Клуб из Бремена сделал «железнодорожникам» повторное предложение по армянскому футболисту, сообщает Tuttomercatoweb.

«Вердер» готов заплатить за Наира четыре миллиона евро. В конце июля «музыканты» предлагали на полтора миллиона меньше.

Сообщалось, что «Локомотив» готов продать Тикнизяна за 5,5 миллиона евро, которые «железнодорожники» заплатили за игрока московскому ЦСКА в 2021 году.

Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

В новом чемпионате России Тикнизян провел два матча и забил три гола.