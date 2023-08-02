Хави немного разочарован уходом Дембеле в «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны»высказался об уходе вингераиз клуба.

«Дембеле был прямолинеен и попросил отпустить его. У него есть предложение от "ПСЖ". Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован», — сказал Хави на пресс-конференции после матча с «Миланом».

Ранее сообщалось, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.

Дембеле в августе 2017 года перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 35 матчей за «блауграну» во всех турнирах, забил восемь мячей и выполнил девять результативных передачам. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2024 года.