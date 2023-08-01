начнут матч в 20:30 в квалификации Лиги конференций, 01.08.2023.

Последний матч между собой: Фенербахче — Зимбру 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зимбру» — «Фенербахче». Коэффициент ставки — 3.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Фенербахче»).

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