Агент: Трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщил, что колумбийский игрок, скорее всего, не сможет переехать в Бразилию этим летом.

Ранее появилась информация о том, что Карраскаля хотят подписать «Васко да Гама» и «Атлетико Паранаэнсе».

«Трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен. До закрытия трансферного окна осталось слишком мало времени.

Других вариантов у нас пока нет, но посмотрим, что будет дальше», — сказал Лопес, слова которого передает Sport24.

Сообщалось, что ЦСКА и «Васко да Гама» не договорились о трансфере Карраскаля.

Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля в 7 миллионов евро. Контракт Хорхе с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.