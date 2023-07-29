Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Бешикташ»

Полузащитник ЦСКАпродолжит карьеру в чемпионате Турции.

По информации Takvim, 25-летний футболист перейдет в «Бешикташ» на правах аренды.

Стамбульский клуб также получит возможность выкупа игрока в следующем году.

В случае переезда в Турцию Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.

Transfermarkt оценивает стоимость Бахтиера в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов вошел в список из десяти трансферных целей стамбульского клуба.