Баптиста: Неймар — ключ к завершению проекта «Арсенала»

Экс-форвард сборной Бразилиихочет видеть нападающего

«Один из лучших клубов Европы — это "Арсенал". Мы знаем, что последние восемь лет "Арсенал" не демонстрировал своих лучших качеств и не был таким конкурентоспособным. Но теперь, с Артетой, у "Арсенала" все иначе.

Они начали создавать что-то мощное. Возможно, Неймар — ключ к завершению проекта "Арсенала". Он невероятный игрок», — цитирует Баптисту Goal.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Неймар получил травму и пропустил остаток чемпионата. Позже стало известно, что боссы ПСЖ хотят продать футболиста и «Арсенал» является один из возможных вариантов для продолжения карьеры бразильца.

В сезоне 2022/2023 Неймар провел 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 голевых передач.