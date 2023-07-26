Мартино высказался об игре Месси

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Это было хорошее выступление, и я рад, что мы смогли порадовать наших болельщиков. Очень хорошая игра, и мы сделали еще один шаг в правильном направлении.
Я думаю, что фанаты реагируют в соответствии с тем, что они видят и что им демонстрирует команда. Многие приходят посмотреть на Лионеля. Знаменитости и постоянные болельщики. Месси и Бускетс настолько хороши в том, что они делают, они создают пространство», — цитирует Мартино ESPN.
«Интер Майами» с двумя победами в двух матчах вышел в плей-офф турнира.