Сафонов хочет отобрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты в 13 тысяч рублей

Вратарь «Краснодара»хочет отобрать у бывшей жены двухлетнюю дочь Майю и взыскать с девушки алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственности и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками.

Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает», — написала в соцсетях Анастасия Сафонова, бывшая жена голкипера «Краснодара».

По словам Анастасии, Матвей зарабатывает 150 миллионов рублей в год.

Сафонов развелся с женой в октябре 2021 года.