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    Сафонов хочет отобрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты в 13 тысяч рублей

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов хочет отобрать у бывшей жены двухлетнюю дочь Майю и взыскать с девушки алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственности и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками.

    Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

    После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает», — написала в соцсетях Анастасия Сафонова, бывшая жена голкипера «Краснодара».

    По словам Анастасии, Матвей зарабатывает 150 миллионов рублей в год.

    Сафонов развелся с женой в октябре 2021 года.

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