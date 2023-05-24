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    «Фиорентина» — «Интер»«Фиорентина» — «Интер» 1:2. Онлайн
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    «Интер» переиграл «Фиорентину» и выиграл Кубок Италии

    «Интер» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Интер
    В финальном матче Кубка Италии «Интер» оказался сильнее «Фиорентины» со счетом 2:1.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Победа «фиалок» получилась волевой. На гол Николаса Гонсалеса миланцы ответили дублем Лаутаро Мартинеса.

    Футбол. Италия. Кубок
    Фиорентина — Интер 1:2
    Голы: 1:0 Николас Гонсалес (3'), 1:1 Лаутаро Мартинес (29'), 1:2 Лаутаро Мартинес (37') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо (Алекса Терзич, 82'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес (Лука Раньери, 71'), Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Роландо Мандрагора, 60'), Софьян Амрабат (Лука Йович, 70'), Николас Гонсалес, Джакомо Бонавентура, Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 60'), Артур Кабрал Интер: Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 83'), Эдин Джеко (Ромелу Лукаку, 58'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 68'), Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 83'), Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 58'), Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Самир Ханданович Предупреждения: Алессандро Бастони (53'), Лукас Мартинес (55'), Николас Гонсалес (90')

    Таким образом, миланский клуб стал обладателем Кубка Италии в восьмой раз в истории и второй раз подряд.

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