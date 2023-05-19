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    Впервые за 25 лет в финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба

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    Определились все финалисты еврокубков текущего сезона. Примечательно, что 50% из них составляют итальянские команды: «Интер», «Рома» и «Фиорентина».

    «Интер»
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    «Интер»

    В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.

    «Рома» в финале Лиги Европы сыграет с «Севильей». Решающая игра состоится 31 мая в Будапеште. Примечательно, что римляне получили путевку в турнир после прошлогодней победы в Лиге конференций.

    В финале Лиги конференций «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.

    Таким образом, впервые за 25 лет три итальянские команды сыграют в финалах еврокубков. Подобное случилось в 1998 году, когда «Ювентус» играл в финале Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА разыграли между собой «Лацио» и «Интер».

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