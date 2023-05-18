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    Василенко рассказал о совместной работе с Это'О

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Анжи ФНЛ — Первая лига Алания
    Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался о работе с бывшим нападающим «Анжи» Самюэль Это'О.

    Самюэль Это'О
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    Самюэль Это'О

    «Работа с Это'О? Большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы — одну он выпивал в перерыве, вторую после игры. Это была его традиция.

    Когда он впервые об этом рассказал — на сборах в Эмиратах — мы удивились. Но он обрубил: "Я так привык. Я делал это еще в 'Интере', даже во время финала Лиги чемпионов".

    Российские тренеры обычно запрещают колу, у нас есть стереотипы насчет этого напитка. Но когда приехал Хиддинк, на первом же обеде на столах появились бутылки с колой, спрайтом и фантой.

    Мы с Андреем Львовичем [Гордеевым] опешили. Спросили у Гуса, как же так. Ответил: "А как выпитая кола повлияет на мастерство футболиста? Никак. Она повлияет лишь на его здоровье.

    Но насколько быстро он закончит с футболом — его личные проблемы". В итоге футболисты у нас пили колу только первые три дня. Дальше к ней даже не прикасались, — заявил Василенко Sport24.

    Это'О провел за "Анжи" 53 матча в период с 2011 по 2014 год. За этот период форвард забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

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