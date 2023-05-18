Василенко рассказал о совместной работе с Это'О

Главный тренервысказался о работе с бывшим нападающим

«Работа с Это'О? Большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы — одну он выпивал в перерыве, вторую после игры. Это была его традиция.

Когда он впервые об этом рассказал — на сборах в Эмиратах — мы удивились. Но он обрубил: "Я так привык. Я делал это еще в 'Интере', даже во время финала Лиги чемпионов".

Российские тренеры обычно запрещают колу, у нас есть стереотипы насчет этого напитка. Но когда приехал Хиддинк, на первом же обеде на столах появились бутылки с колой, спрайтом и фантой.

Мы с Андреем Львовичем [Гордеевым] опешили. Спросили у Гуса, как же так. Ответил: "А как выпитая кола повлияет на мастерство футболиста? Никак. Она повлияет лишь на его здоровье.

Но насколько быстро он закончит с футболом — его личные проблемы". В итоге футболисты у нас пили колу только первые три дня. Дальше к ней даже не прикасались, — заявил Василенко Sport24.

Это'О провел за "Анжи" 53 матча в период с 2011 по 2014 год. За этот период форвард забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.