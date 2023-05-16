ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Милан»«Интер» — «Милан». Онлайн
  • 20:41
    • Рублев проиграл 101-й ракетке мира на турнире в Риме
  • 22:42
    • Швейцария разгромила Казахстан в матче чемпионата мира
  • 22:16
    • Во Франции назвали кандидатов на звание лучшего игрока сезона
  • 21:51
    • УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Бонуччи заявил, что завершит карьеру в следующего году

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о том, чего смог достичь за всю свою профессиональную карьеру футболиста.

    Леонардо Бонуччи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонардо Бонуччи

    «Когда я перестану играть в следующем году, эра защиты, итальянского стиля обороны завершится. Быть в одном ряду с величайшими — это повод для гордости. И я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами.

    Тогда это будет значить, что мы многого добились и многое отдали этой игре. Играя в футбол в детстве, ты мечтаешь однажды надеть такую футболку, как у "Ювентуса". Сделать это 500 раз — значит войти в историю клуба. И это потрясающе.

    Эти 12 лет были будто жизнь во сне, и внутри меня всё ещё живёт тот ребёнок, который всегда был рад выходить на поле и следовать своей мечте», — сказал Бонуччи YouTube-каналу «Ювентуса».

  • «Ювентус» не оставил шансов «Кремонезе» в матче Серии А
  • Читайте по теме

    • Защитник пополнил состав туринского клуба в 2010 году. За этот период Бонуччи 8 раз становился чемпионом Италии. В составе национальной сборной взял золотые медали на чемпионате Европы 2020 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» остановить «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Краснодар» и «Урал» обменяются голами в результативном поединке
  • «Краснодар» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто выиграет дуэль команд во главе с экс-игроками «МЮ»?
  • «Мидлсбро» — «Ковентри». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 17 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • 19/05/2023 в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баэс — Бонадио
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казо — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гремио — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры