Бонуччи заявил, что завершит карьеру в следующего году

Защитникрассказал о том, чего смог достичь за всю свою профессиональную карьеру футболиста.

«Когда я перестану играть в следующем году, эра защиты, итальянского стиля обороны завершится. Быть в одном ряду с величайшими — это повод для гордости. И я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами.

Тогда это будет значить, что мы многого добились и многое отдали этой игре. Играя в футбол в детстве, ты мечтаешь однажды надеть такую футболку, как у "Ювентуса". Сделать это 500 раз — значит войти в историю клуба. И это потрясающе.

Эти 12 лет были будто жизнь во сне, и внутри меня всё ещё живёт тот ребёнок, который всегда был рад выходить на поле и следовать своей мечте», — сказал Бонуччи YouTube-каналу «Ювентуса».

Защитник пополнил состав туринского клуба в 2010 году. За этот период Бонуччи 8 раз становился чемпионом Италии. В составе национальной сборной взял золотые медали на чемпионате Европы 2020 года.