«Ювентус» — «Кремонезе»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Первый гол был забит на 55-й минуте встречи. Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил мяч на углу штрафной и вогнал мяч под перекладину.

Точку в этом матче поставил защитник хозяев Бремер, забив гол ударом головой.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Кремонезе 2:0 Голы: 1:0 Николо Фаджоли (55'), 2:0 Бремер Глейсон (79') Ювентус: Маттиа Перин, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Хуан Куадрадо (Томмазо Барбьери, 83'), Николо Фаджоли, Леандро Паредес, Адриен Рабьо, Федерико Кьеза (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 66'), Поль Погба (Аркадиуш Милик, 24'), Душан Влахович (Анхель Ди Мария, 66') Кремонезе: Феликс Афена-Гьян (Даниэль Чофани, 46'), Давид Окереке, Марко Бенасси (Кристиан Буонаюто, 67'), Суалихо Мейте, Пабло Гальдамес, Джакомо Квальята (Эмануэле Валери, 46'), Лука Лочошвили (Леонардо Серникола, 70'), Влад Кирикеш, Хоан Васкес, Алекс Феррари (Микеле Кастаньетти, 67'), Марко Карнесекки Предупреждения: Хуан Куадрадо (63'), Данило (66')

После этого матча «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А (69 очков). «Кремонезе» — на 19-й строчке (24).