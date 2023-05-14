ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Эвертон» — «Манчестер Сити»Разминка перед «Реалом». Дубль Гюндогана приблизил «Ман Сити» к треблу
  • 23:41
    • «Ювентус» оставил шансов «Кремонезе» в матче Серии А
  • 20:29
    • «Брайтон» одержал выездную победу над «Арсеналом»
  • 19:25
    • В «Динамо» сообщили об увольнении Йокановича
  • 19:10
    • «Эльче» неожиданно обыграл мадридский «Атлетико»
  • 18:28
    • «Ахмат» разгромил «Динамо» в Москве
    Все новости спорта

    «Ювентус» оставил шансов «Кремонезе» в матче Серии А

    «Ювентус» — «Кремонезе»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Кремонезе
    «Ювентус» одержал победу над «Кремонезе» (2:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый гол был забит на 55-й минуте встречи. Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил мяч на углу штрафной и вогнал мяч под перекладину.

    Точку в этом матче поставил защитник хозяев Бремер, забив гол ударом головой.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Кремонезе 2:0
    Голы: 1:0 Николо Фаджоли (55'), 2:0 Бремер Глейсон (79') Ювентус: Маттиа Перин, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Хуан Куадрадо (Томмазо Барбьери, 83'), Николо Фаджоли, Леандро Паредес, Адриен Рабьо, Федерико Кьеза (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 66'), Поль Погба (Аркадиуш Милик, 24'), Душан Влахович (Анхель Ди Мария, 66') Кремонезе: Феликс Афена-Гьян (Даниэль Чофани, 46'), Давид Окереке, Марко Бенасси (Кристиан Буонаюто, 67'), Суалихо Мейте, Пабло Гальдамес, Джакомо Квальята (Эмануэле Валери, 46'), Лука Лочошвили (Леонардо Серникола, 70'), Влад Кирикеш, Хоан Васкес, Алекс Феррари (Микеле Кастаньетти, 67'), Марко Карнесекки Предупреждения: Хуан Куадрадо (63'), Данило (66')

    После этого матча «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А (69 очков). «Кремонезе» — на 19-й строчке (24).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.25
  • Прогноз на матч Марожан — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Чорич — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Циципас — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чеккинато — Ханфманн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры