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    Гвардиола: Нам нужно добиться еще двух побед, чтобы стать чемпионами

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Между двумя матчами в полуфинале Лиги чемпионов нам пришлось провести сложный матч против "Эвертона", который недавно забил пять мячей "Брайтону". С первой минуты мы взяли игру в свои руки и провели великолепный матч. Нам нужно добиться еще двух побед, чтобы стать чемпионами.

    Соперник глубоко оборонялся, а его контратаки впечатляют — в этом аспекте он явно лучший в лиге. Но мы контролировали игру, действовали терпеливо и атаковали свободные зоны.

    Гюндоган великолепно врывался в штрафную, это было очень и очень важно.

    Каждая победа дает нам силы на следующую игру. Мы хорошо восстанавливаемся.

    Дальше — домашний полуфинальный матч с "Реалом", что тут говорить? Я сказал игрокам, чтобы постарались расслабиться и делать то, что делали на протяжении последних 4-5 сезонов», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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