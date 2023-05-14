Гвардиола: Нам нужно добиться еще двух побед, чтобы стать чемпионами

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Между двумя матчами в полуфинале Лиги чемпионов нам пришлось провести сложный матч против "Эвертона", который недавно забил пять мячей "Брайтону". С первой минуты мы взяли игру в свои руки и провели великолепный матч. Нам нужно добиться еще двух побед, чтобы стать чемпионами.

Соперник глубоко оборонялся, а его контратаки впечатляют — в этом аспекте он явно лучший в лиге. Но мы контролировали игру, действовали терпеливо и атаковали свободные зоны.

Гюндоган великолепно врывался в штрафную, это было очень и очень важно.

Каждая победа дает нам силы на следующую игру. Мы хорошо восстанавливаемся.

Дальше — домашний полуфинальный матч с "Реалом", что тут говорить? Я сказал игрокам, чтобы постарались расслабиться и делать то, что делали на протяжении последних 4-5 сезонов», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».