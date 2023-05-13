АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «Арсенал» примет «Брайтон», «Ливерпуль» сразится с «Лестером»

Поединки пройдут с 13 по 15 мая

«Лидс» — «Ньюкасл» 2:2

Матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ньюкаслом» завершился вничью 2:2.

В составе хозяев поля голами отметились Люк Эйлинг и Расмус Кристенсен, а за «Ньюкасл» дважды забил Каллам Уилсон, реализовав пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Ньюкасл 2:2 Голы: 1:0 Люк Эйлинг (7'), 1:1 Каллум Уилсон (пенальти) (31'), 1:2 Каллум Уилсон (пенальти) (69'), 2:2 Расмус Кристенсен (79') Лидс: Хоэль Роблес, Люк Эйлинг, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Хуниор Фирпо, Уэстон Маккенни, Робин Кох, Сэм Гринвуд (Wilfried Gnonto, 46'), Родриго, Патрик Бэмфорд (Паскаль Стрёйк, 90'), Джек Харрисон (Бренден Ааронсон, 64') Ньюкасл: Александер Исак, Каллум Уилсон (Аллан Сент-Максимен, 72'), Мигель Альмирон (Энтони Гордон, 72'), Джозеф Уиллок (Эллиот Андерсон, 87'), Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Бруно Гимарайнс (57'), Хуниор Фирпо (59'), Wilfried Gnonto (68'), Хоэль Роблес (69'), Каллум Уилсон (72'), Хуниор Фирпо (90 + 1'), Патрик Бэмфорд (90 + 2')

Календарь и таблица АПЛ

По итогам этого противостояния «Ньюкасл» набрал 66 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Лидса» 31 пункт и восемнадцатая строчка.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

суббота, 13 мая, 17:00 мск

«Челси» — «Ноттингем Форест»

суббота, 13 мая, 17:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Борнмут»

суббота, 13 мая, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

суббота, 13 мая, 17:00 мск

«Саутгемптон» — «Фулхэм»

суббота, 13 мая, 17:00 мск

«Брентфорд» — «Вест Хэм»

воскресенье, 14 мая, 16:00 мск

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

воскресенье, 14 мая, 16:00 мск

«Арсенал» — «Брайтон»

воскресенье, 14 мая, 18:30 мск

«Лестер» — «Ливерпуль»

понедельник, 15 мая, 22:00 мск