«Лацио» — «Лечче»: счет матча 2:2, обзор голов

Чиро Иммобиле Фото: globallookpress.com
На голы Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича гости ответили дублем в исполнении Реми Удена.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Лечче 2:2
Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (34'), 1:1 Реми Уден (45 + 2'), 1:2 Реми Уден (51'), 2:2 Сергей Милинкович-Савич (90 + 4') Лацио: Иван Проведель, Мануэль Лаццари, Николо Казале, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай (Лука Пеллегрини, 58'), Сергей Милинкович-Савич, Маркос Антониу (Тома Башич, 73'), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 58'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи Лечче: Ламек Банда (Федерико Ди Франческо, 68'), Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 68'), Габриэл Стрефезза (Хоан Гонсалес, 77'), Реми Уден (Торир Йоханн Хельгасон, 82'), Мортен Юльманн, Алексис Блен, Антонино Галло, Самуэль Юмтити, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей (Симоне Романьоли, 77'), Владимиро Фальконе Предупреждения: Мануэль Лаццари (8'), Ламек Банда (13'), Реми Уден (65'), Maurizio Sarri (76'), Лука Пеллегрини (78'), Владимиро Фальконе (79'), Сергей Милинкович-Савич (81'), Алексис Блен (81'), Хоан Гонсалес (90 + 4')
По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Лацио» (65 очков) — третий, «Лечче» (32 пункта) — шестанадцатый.