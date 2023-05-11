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    Томори объяснил причины проигрыша «Милана» в матче с «Интером»

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    Защитник «Милана» Фикайо Томори подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера» (0:2).

    Фикайо Томори
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    Фикайо Томори

    «Нужно верить, что мы можем выйти в финал. Мы разочарованы, но это только первая половина противостояния. Знаем, что "Интер" очень силен, но если сыграем близко к максимуму, то сможем доставить им проблемы.

    Мы проиграли из-за неудачного начала. Мы пропустили два быстрых мяча. Против "Интера" в такой ситуации сложно что-либо исправить. Два гола за первые 15 минут — это удар ниже пояса. Понадобилось много времени, чтобы вернуться в игру.

    В команде ощущалась тревога. В таких матчах это непозволительно. Но это только первая игра. Нельзя опускать голову. Мы разочарованы, но еще можем исправить ситуацию. Нужно двигаться к следующей игре», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет 16 мая.

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