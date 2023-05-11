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    Семак о гегемонии «Зенита»: Мы просто занимаемся своим делом, а остальные должны подтягиваться

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не обращает внимание на разговоры о гегемонии питерского клуба в российском футболе.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России, завоевав пятый титул подряд. Это случилось после победы над «Спартаком» (3:2) в минувшее воскресенье.

    «Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать.

    И нашим ребятам, и игрокам "Спартака" атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным.

    Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересный чемпионат.

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    • Рома Широков правильно сказал: было время, когда "Спартак" был гегемоном, в других чемпионатах — это "Ювентус" и "Бавария", которые гораздо больше, чем "Зенит", и на гораздо более серьезном уровне доминировали над другими командами.

    Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть.

    Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране — людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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