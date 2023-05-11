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    Сборная Ирака не будет проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Сборная Ирака не сможет провести товарищеский матч с Россией в начале сентября. Об этом заявил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов.

    Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

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    • Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», — приводит слова Имада Sport24.

    Напомним, в конце марта сборная России обыграла Ирак (2:0) в рамках товарищеского матча в Санкт-Петербурге.

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