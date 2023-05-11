начнут матч в 12:00 в украинской Премьер-лиге, 11.05.2023.

Последний матч между собой: Александрия — Днепр-1 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Днепр-1» — «Александрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

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