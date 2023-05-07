Тен Хаг о матче с «Вест Хэмом»: Мы должны выложиться на 100 процентов

Главный тренервысказался о предстоящем матче 35-го тура АПЛ с

«Нам понадобится много энергии и хороший план на игру. Мы должны выложиться на 100 процентов. Топ-игрокам нравится решать сложные задачи, но это требует энергии.

Это наша работа, это наша ответственность. Мы должны принять прошлое поражение и отложить его в сторону. Я уверен, что мы справимся», — цитирует пресс-служба клуба тен Хага.

«Манчестер Юнатед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ (63 очка). «Вест Хэм» — на 15-й строчке (34).

Матч между этими командами состоится 7 мая в 21:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.