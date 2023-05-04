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    Аршавин оценил игру «Акрона» в матче Кубка России с «Краснодаром»

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Акрон Краснодар
    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре первого этапа финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» — «Акрон» (0:0, 4:2 пен.).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Я думал, что "Краснодар" разберётся с "Акроном" ещё в основное время. Но они молодцы — выстояли, бились. Это хорошая сказка для Кубка России. Это хорошо для болельщиков, но я думаю, что "Краснодар" более достоин пройти дальше.

    Сафонов тащит уже вторую серию пенальти, оправдывает то, что он один из лучших вратарей России.

    ЦСКА — фаворит? Если дальше пройдёт "Краснодар", то будет равный матч. Если "Урал", то ЦСКА будет фаворитом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • «Краснодар» сыграет с «Уралом» во втором этапе финала Кубка России. Победитель этого матча встретится с ЦСКА в Суперфинале.

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