Аршавин оценил игру «Акрона» в матче Кубка России с «Краснодаром»

Экс-футболист сборной Россиивысказался об игре первого этапа финала Пути регионов Кубка России(0:0, 4:2 пен.).

«Я думал, что "Краснодар" разберётся с "Акроном" ещё в основное время. Но они молодцы — выстояли, бились. Это хорошая сказка для Кубка России. Это хорошо для болельщиков, но я думаю, что "Краснодар" более достоин пройти дальше.

Сафонов тащит уже вторую серию пенальти, оправдывает то, что он один из лучших вратарей России.

ЦСКА — фаворит? Если дальше пройдёт "Краснодар", то будет равный матч. Если "Урал", то ЦСКА будет фаворитом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Краснодар» сыграет с «Уралом» во втором этапе финала Кубка России. Победитель этого матча встретится с ЦСКА в Суперфинале.