Ивич: «Акрон» заслуживает похвалы и уважения

Главный тренервысказался относительно победы над(0:0, 4:2 по пенальти) в матче Кубка России.

«Я поздравил мою команду, но прежде всего "Акрон" заслуживает похвалы и уважения. У них были фантастические три‑четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти. Однако их команда заслуживает поздравлений.

Одна замена? Потому что в последние 50 минут я верил, что мы можем забить, но уже думал про серию пенальти. Я думал, кто может успокоить игроков и забить в серии пенальти. Я верил, что вышедшие на поле, смогут забить в серии послематчевых 11‑метровых. Это основная причина. Вторая причина, что игроки на поле были более креативны в тех условиях, в которых мы играли. Игроки замен лучше в других условиях, когда на поле больше пространства», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который ранее проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ.