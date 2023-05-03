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    Ивич: «Акрон» заслуживает похвалы и уважения

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Акрон Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался относительно победы над «Акроном» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче Кубка России.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Я поздравил мою команду, но прежде всего "Акрон" заслуживает похвалы и уважения. У них были фантастические три‑четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти. Однако их команда заслуживает поздравлений.

    Одна замена? Потому что в последние 50 минут я верил, что мы можем забить, но уже думал про серию пенальти. Я думал, кто может успокоить игроков и забить в серии пенальти. Я верил, что вышедшие на поле, смогут забить в серии послематчевых 11‑метровых. Это основная причина. Вторая причина, что игроки на поле были более креативны в тех условиях, в которых мы играли. Игроки замен лучше в других условиях, когда на поле больше пространства», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

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    • Таким образом, «Краснодар» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который ранее проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ.

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