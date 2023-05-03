Эдегор: «Арсеналу» были нужны три очка и хорошая победа

Полузащитник «Арсенала»высказал свое мнение после победы над «Челси» в матче 34-го тура АПЛ (3:1).

«Особенно первый тайм был блестящим. Я очень доволен первым таймом, второй был немного сумбурным, но три очка и хорошая победа нам были нужны. Все были обижены после игры против "Сити". Мы использовали гнев и разочарование, чтобы вернуться в игру.

Во втором тайме мы недостаточно держали мяч. Они действовали более прямолинейно, и после единоборств мы не удерживали мяч. Мы должны бороться и продолжать двигаться вперед. Мы верим и будем бороться до конца», — цитирует капитана «канониров» BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» вернулся на первое место в таблице чемпионата Англии и опережает на два очка «Манчестер Сити», который при этом провел на два матча меньше. «Челси» с 39 очками занимает 12 строчку.