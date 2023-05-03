Артета: Я счастлив быть на первом месте

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги победного поединка над «Челси» (3:1) в 34-м туре чемпионата Англии.

«Первые 60 минут я думал, что команда играет очень хорошо, нам нужно оставаться собой, и это все, что я хочу видеть от нашей команды. Скорость, качество, движение, два прекрасных гола, мы были вместе с нашими фанатами и создали невероятную атмосферу.

Они невероятно поддерживали то, что мы сделали, и мы хотели заслужить право быть лучшими в лиге. Я счастлив быть на первом месте. У Эдегора 14 голов в этом сезоне, его вклад в команду, его лидерские качества очень помогают "Арсеналу", поэтому я им очень доволен», — цитирует Артету BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» вернулся на первое место в таблице чемпионата Англии и опережает на два очка «Манчестер Сити», который при этом провел на два матча меньше. «Челси» с 39 очками занимает 12 строчку.