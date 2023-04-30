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    «Манчестер Сити» одолел «Фулхэм», «Ньюкасл» переиграл «Саутгемптон»

    «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    На голы Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса хозяева ответили лишь одним точным ударом престижа в исполнении Карлоса Винисиуса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Манчестер Сити 1:2
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (3'), 1:1 Винисиус Карлос (15'), 1:2 Хулиан Альварес (36') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим (Исса Диоп, 22'), Энтони Робинсон, Харрисон Рид (Саша Лукич, 76'), Жоау Палинья, Гарри Уилсон (Манор Соломон, 76'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 59'), Бобби Рид (Даниэль Джеймс, 77'), Винисиус Карлос Манчестер Сити: Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган, Хулиан Альварес (Бернарду Силва, 83'), Рияд Марез (Филип Фоден, 83'), Родриго Эрнандес, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждения: Кенни Тете (70'), Джек Грилиш (70'), Эдерсон Мораес (90 + 6'), Кайл Уолкер (90 + 8')

    Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 76 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Фулхэма» 45 пунктов и десятая строчка.

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    В параллельной игре «Ньюкасл» в родных стенах переиграл «Саутгемптон» со счетом 3:1.

    Открыли счет в поединке гости усилиями Стюарта Армстронга. После этого за хозяев забил Каллам Уилсон (дважды), а также автогол в пассиве Тео Уолкотта.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Саутгемптон 3:1
    Голы: 0:1 Стюарт Армстронг (41'), 1:1 Каллум Уилсон (54'), 2:1 Тео Уолкотт (автогол) (79'), 3:1 Каллум Уилсон (81') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Энтони Гордон (Каллум Уилсон, 46'), Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Мэтт Ритчи, 90'), Джейкоб Мёрфи (Мигель Альмирон, 69'), Александер Исак (Эллиот Андерсон, 90'), Жоэлинтон Саутгемптон: Карлос Алькарас (Че Адамс, 77'), Мусса Дженепо (Тео Уолкотт, 64'), Камал Дин Сулемана (Адам Армстронг, 70'), Ромео Лавиа, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Мохамед Эльюнуссип, 71'), Лянцо (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 70'), Армель Белла-Котчап, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Алекс Маккарти Предупреждения: Ян Беднарек (4'), Кайл Уолкер-Питерс (56'), Ruben Selles (56'), Стюарт Армстронг (71'), Ромео Лавиа (73'), Жоэлинтон (80')

    После этой игры у «Ньюкасла» стало 65 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Саутгемптона» 24 пункта и последняя позиция.

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