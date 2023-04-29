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    «Зенит» разгромил «Крылья Советов», Малком сделал покер

    «Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата России питерский «Зенит» на выезде разбил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:1.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    На гол Сергея Бабкина гости ответили покером в исполнении Малкома, а также точным ударом Клаудиньо.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Зенит 1:5
    Голы: 1:0 Сергей Бабкин (9'), 1:1 Малком (пенальти) (19'), 1:2 Клаудиньо (30'), 1:3 Малком (55'), 1:4 Малком (68'), 1:5 Малком (74') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Зуев, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Гленн Бейл, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Предупреждения: Гленн Бейл (18'), Дмитрий Цыпченко (39'), Гленн Бейл (41'), Николай Рассказов (51'), Амар Рахманович (72')

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Зенит» набрал 61 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Крыльев» 25 пунктов и 12-я позиция.

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