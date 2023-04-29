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    Федотов объяснил, как ЦСКА играл против Дзюбы

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, за счет чего его команде удалось сдержать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в матче 24-го тура РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Матч между ЦСКА и «Локомотивом» завершился вничью 1:1.

    «По традиции надо отметить наших защитников и игроков опорной зоны. Готовились, знали, как играют "Локомотив" и Дзюба, под которым подбирают мячи два других атакующих игрока. Требовалась повышенное внимание.

    Тем не менее у Дзюбы была пара эпизодов: после приема в штрафной он развернулся и ударил с левой, затем остро вбегал по центру, откликнувшись на фланговую передачу.

    В целом, у нас работала командная подстраховка, необходимая, чтобы забирать второй мяч, это важно.

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    • Понимали, насколько хорошо "Локомотив" использует свободное пространство, имея быстрых футболистов, и были к этому готовы. Использовали контрпрессинг после потери мяча, чтобы соперник не успевал поднять голову и найти выгодное решение», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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