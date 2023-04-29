Федотов объяснил, как ЦСКА играл против Дзюбы

Главный тренер ЦСКАрассказал, за счет чего его команде удалось сдержать нападающего «Локомотива»в матче 24-го тура РПЛ.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» завершился вничью 1:1.

«По традиции надо отметить наших защитников и игроков опорной зоны. Готовились, знали, как играют "Локомотив" и Дзюба, под которым подбирают мячи два других атакующих игрока. Требовалась повышенное внимание.

Тем не менее у Дзюбы была пара эпизодов: после приема в штрафной он развернулся и ударил с левой, затем остро вбегал по центру, откликнувшись на фланговую передачу.

В целом, у нас работала командная подстраховка, необходимая, чтобы забирать второй мяч, это важно.

Понимали, насколько хорошо "Локомотив" использует свободное пространство, имея быстрых футболистов, и были к этому готовы. Использовали контрпрессинг после потери мяча, чтобы соперник не успевал поднять голову и найти выгодное решение», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.