Маслов: Расстроены счетом, но довольны результатом

Защитниквысказался о матче 24-го тура РПЛ против(4:3).

«Смешанные впечатления. Расстроены счетом, но довольны результатом.

Что случилось в первом тайме? Сложно сказать. Наверно, ничего не получалось. У наших и чужих ворот особо не было моментов. Странная игра, мы не могли поймать свой ритм. Сонные, вялые. Все были заряженные. Просто бывают дни, когда ничего не получается», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).