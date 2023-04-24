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    Лига 1. Лигочемпионское трио уходит в отрыв

    Итоги 32-го тура чемпионата Франции по футболу

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    Фрагмент матча «Анже» — ПСЖ
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    Фрагмент матча «Анже» — ПСЖ
    «Пари Сен-Жермен», «Марсель» и «Ланс» отдаляются от остальной группы команд. Зону вылета покидает «Страсбург», а его место в группе аутсайдеров занимает «Брест». До окончания сезона осталось сыграть 6 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    Всё меньше сюрпризов мы видим от команд французской Лиги 1. Перестановок в турнирной таблице практически нет. После матчей 32 тура произошло лишь одно изменение.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Рокировка коснулась зоны вылета, «Страсбург» выиграл и поднялся с 17-го на 15-е место. Ниже опустились «Нант» и «Брест», которые заняли 16 и 17 строчки соответственно.

    Великолепная тройка

    ПСЖ стремится к очередному титулу чемпиона Франции и путёвки в основную сетку Лиги чемпионов на будущий сезон. В 32-м туре «Пари Сен-Жермен» в гостях выиграл у «Анже» (2:1).

    В составе «парижан» дубль оформил один из ключевых игроков команды — Киллиан Мбаппе. Оба мяча французский форвард забил на 9-й и 26-й минутах. «Анже» отважился лишь на гол престижа в исполненни Сада Тиуба на 87-й минуте.

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    • После этой победы ПСЖ набрал 75 очков и продолжает опережать ближайших конкурентов на 8 пунктов.

    Второе место сохранил «Марсель», «провансальцы» в компенсированное время вырвали победу у «Лиона» (2:1). Всё благодаря автоголу Мало Гюсто на 92-й минуте встречи. Таким образом «олимпийцы» аккумулировали 67 баллов.

    «Лион» — «Марсель»
    globallookpress.com

    На пятки «Марселю» наступает «Ланс», который расположился на третьей строчке Лиги 1. У «кроваво-золотых» стало 66 очков, после того как была одержана победа над преследователем «Монако» (3:0).

    В составе «Ланса» дублем отметился Лоис Опенда, а Адриен Томассон стал автором третьего мяча, который был забит в ворота «Монако». Теперь соседей разделяют 5 баллов: у «Ланса» — 66, а у «Монако» — 61.

    Зона вылета

    «Страсбург» — команда, которой удалось подняться вверх по турнирной таблице. В гостях команда нанесла поражение «Реймсу» (2:0). В этой встрече результативным игроком стал Хабиб Диалло.

    В итоге «Страсбург» набрал 32 очка, столько же у «Нанта» и «Бреста». Хуже ситуация у «Труа» и «Аяччо», которые занимают 18 и 19 места соответственно, в активе которых по 22 пункта.

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    • В шаге от вылета «Анже», ещё одна ничья или поражение в оставшихся шести матчах и команда официально вылетит из элиты французского чемпионата.

    Тур № 33

    Следующий тур чемпионата растянется на шесть дней. Игры пройдут с 28 апреля по 3 мая.

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    Лидер чемпионата ПСЖ свой матч проведет в воскресенье, 30 апреля. Это будет домашняя игра против «Лорьяна». В этот же день «Марсель» на своей арене примет «Осер».

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    Во вторник, 2 мая свой поединок проведёт «Ланс». «Кроваво-золотые» отправятся в гости к «Тулузе».

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