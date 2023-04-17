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    Лига 1. +8 очков преимущества для ПСЖ

    Итоги 31-го тура чемпионата Франции по футболу

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    Фрагмент матча ПСЖ — «Ланс»
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    Фрагмент матча ПСЖ — «Ланс»
    «Пари Сен-Жермен» увеличивает преимущество над соперниками с шести до восьми очков. «Марсель» возвращает второе место во французской Лиге 1. До окончания сезона осталось сыграть 7 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    31 тур чемпионата Франции внёс лишь одно изменение в турнирную таблицу чемпионата. «Марсель» вернулся на второе место, отодвинув на третью позицию «Ланс». Остальные команды Лиги 1 остались на прежних позициях.

    Важная победа

    ПСЖ — закрепился на первом месте французского чемпионата. В минувшем туре парижане обыграли «Ланс» (3:1). Исход противостояния был предрешён ещё в первой половине встречи. Голами в воротах соперника расписались Мбаппе, Феррейра и Месси.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Ланс» лишь забил гол-престижа, сделав это на 60-й минуте — пенальти реализовал Пшемыслав Франковский. Таким образом «кроваво-золотые» упустили возможность сократить отставание от ПСЖ до трёх очков.

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    • Победа над оппонентом помогла ПСЖ набрать 72 очка, а «Ланс» остался с 63 баллами в активе.

    Снова вторые

    Осечкой «Ланса» воспользовался «Марсель», «олимпийцы» в 31-м туре нанесли поражение «Труа» (3:1). В составе победителей дубль оформил Витор Оливейра, ещё один гол забил Дженгиз Ундер, «Марсель» в итоге набрал 64 пункта.

    «Марсель» — «Труа»
    globallookpress.com

    К лигочемпионской тройке подтянулся «Монако», «монегаски» расположились на лигоевропейском четвёртом месте с активом в 61 балл. В рамках минувшего тура «Монако» уничтожил «Лорьян» (3:1).

    Кто на вылет?

    «Анже» — главный претендент на понижение в классе, команда находится в самом плачевном состоянии с 14 набранными очками. От предпоследнего 19 места отставание составляет 7 очков, а от зоны спасения «Анже» отделяют 17 баллов.

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    • В следующем туре команда уже может официально вылететь из Лиги 1. В рамках прошедшего игрового дня «Анже» проиграл на выезде «Клермону» (1:2).

    Чуть выше расположились «Труа» и «Аяччо», у которых по 21 набранному очку. Лучше положение у «Страсбурга», у команды 29 очков. От зоны спасения коллектив отделяют всего два балла.

    Тур № 32

    Программу 32 тура откроет лидер чемпионата, ПСЖ отправится в гости к «Анже». Эта встреча запланирована на пятницу, 21 апреля.

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    В центральном поединке игрового дня сразятся клубы топ-4, «Ланс» на своём поле сыграет против «Монако». А «Марсель» будет гостить у «Лиона» в воскресенье, 23 апреля.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи следующего тура Лиги 1 пройдут с 21 по 23 апреля.

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