Лига 1. «Ланс» продолжает погоню за ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» прервал чёрную полосу игр, а «Ланс» пытается удержаться в чемпионской гонке. «Марсель» и «Монако» теряют очки и на время сходят с дистанции. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров.

Изменения в турнирной таблице

Всего два изменения произошли после матчей 30 тура. Первое коснулось седьмого места, на которое поднялся «Лион». «Олимпийцы» обошли в турнирной таблице «Реймс» (8 место) и «Ниццу» (9 место).

Календарь и таблица Лиги 1

Зону вылета покинул «Осер», в рамках минувшего тура команда обыграла прямого конкурента в битве за выживание — «Аяччо» (3:0). На данный момент «Осер» занимает 15 место. Ниже в турнирной таблице опустились «Страсбург» (17 место) и «Труа» (18 место).

Угнаться за лидером

До матча 30-го тура «Пари Сен-Жермен» потерпел два поражения подряд. Ещё одная неудачная игра могла бы обострить битву за чемпионство. Однако ПСЖ смог реабилитироваться в гостевом поединке против «Ниццы» (2:0). В составе парижан голами отметились Месси и Рамос.

Месси, нападающий ПСЖ globallookpress.com

Таким образом ПСЖ набрал 69 очков и по-прежнему идёт в лидерах французского чемпионата. Угнаться за лидером пытается «Ланс», «кроваво-золотые» одержали четвёртую победу подряд. В 30-м туре был обыгран «Страсбург» (2:1).

За «Ланс» голами отметились Пшемыслав Франковский и Факундо Медина. Эта победа

принесла команде 63 очка.

Места в еврокубках

Первые два места французской лиги дают путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Третья команда тоже сыграет в ЛЧ, только в квалификации.

За 8 туров до окончания чемпионата место в топ-3 Лиги 1 занимает «Марсель», который не может выиграет второй матч подряд. В 30-м туре «провансальцы» разошлись безголевым миром с «Лорьяном» (0:0). Ранее была результативная ничья с «Монпелье» (1:1).

«Марсель» globallookpress.com

«Марсель» потерял не только четыре очка, но и второе место в чемпионате Франции. В итоге у команды набрано 61 очко.

На четвёртой строчке, а это уже основная сетка Лиги Европы, расположился «Монако». «Монегаски» упустили возможность догнать «Марсель», потеряв важные два балла в поединке с «Нантом» (2:2).

Что самое интересное, «Монако» упустил победу в самой концовке поединка, ведя в два мяча. После сыгранного матча коллектив набрал 58 очков.

Замыкает топ-5 французской Лиги 1 «Лилль», прошедший тур команда может занести себе в пассив. В гостях «доги» с минимальным счётом уступил «Анже» (0:1).

Кто на вылет?

«Анже» — главный претендент на понижение в классе чемпионата Франции. В 30 матчах команда одержала всего три победы и пять встреч завершила вничью. В активе команды 14 очков и 20 место в итоге.

«Труа» и «Аяччо» занимают 18 и 19 места соответственно. Данный тандем набрал по 21 баллу, хотя в последнем туре оба коллектива потерпели фиаско в матчах с «Клермоном» (0:2) и «Осером» (0:3).

Тур № 31

Следующий тур чемпионата Франции пройдет в течение трёх дней — с 14 по 16 апреля.

В субботу, 15 апреля пожалуй, состоится матч сезона. ПСЖ примет главного оппонента «Ланс».

Все прогнозы на Лигу 1

В воскресенье, «Монако примет» «Лорьян», а «Марсель» отправится гостить к команде «Труа».