«Пари Сен-Жермен» даёт добро на возрождение интриги

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение в рамках 29 тура французской Лиги 1. За ПСЖ пытаются угнаться «Ланс» и «Марсель». До окончания чемпионата остаётся 9 туров.

Изменения в турнирной таблице

ПСЖ хоть и проиграл в очередном матче, но продолжает лидировать в Лиге 1. Новым преследователем парижан стал «Ланс», «кровао-золотые» сместили со второго места «Марсель».

Рокировка произошла и в первой пятёрке команд. «Лилль» поднялся в топ-5 и занял место «Ренна».

Календарь и таблица Лиги 1

На две строчки вверх поднялся «Реймс» и теперь занимает седьмое место. А ещё тур получлися позитивным для «Лиона», «олимпийцы» теперь на 9 месте.

От перестановок постарадали два клуба. Минус один для «Ниццы» и восьмое место в таблице. Минус два для «Лорьяна» и 10 строчка.

Спад ПСЖ

Сезон в Лиге 1 выходит на финишную прямую, буквально пару туров назад вопрос о чемпионстве был закрыт. Однако «Пари Сен-Жермен» уже успел разбазарить шесть очков.

В 29 туре ПСЖ потерпел фиаско от «Лиона» (0:1). Это была домашняя встреча. Единственный и победный мяч в составе «олимпийцев» забил Баркола.

Ранее парижане потерпели неудачу в матче с «Ренном» (0:2). За 9 туров до финиша ПСЖ набрал 66 очков.

Новый преследователь

«Ланс» вышел на второе место чемпионата после минимальной победы над «Ренном» (1:0). Игра прошла в гостях, а решающий гол на 31-й минуте встречи забил Лоис Опенда.

Фаны «Ланса» globallookpress.com

На третье место опустился «Марсель», так как «провансальцы» потеряли очки в противостоянии с «Монпелье». В минувшем игровом дне соперники обменялись голами (1:1). После 29 туров «Ланс» и «Марсель» набрали по 60 баллов.

Еврокубковая пятёрка

«ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» образуют лигочемпионское трио. Следующие две команды расположились в зоне Лиги Европы. На 4-м месте идёт «Монако». «Монегаски» свой матч 29 тура выиграли у «Страсбурга» (4:3) и набрали 57 баллов.

В топ-5 Лиги 1 поднялся «Лилль», команда воспользовалась осечкой «Ренна» в матче с «Лансом». Сами «доги» переиграли «Лорьян» (3:1). Этой победы хватило, чтобы аккумулировать 52 пункта и подняться в турнирной таблице.

Тур № 30

Матчи следующего тура пройдут с 7 по 9 апреля. В субботу, 8 апреля ПСЖ отправится гостить к «Ницце». А откроет программу игрового дня «Ланс», команда примет «Страсбург». Игра состоится в пятницу, 7 апреля.

«Лилль» попытается закрепится в первой пятерке в матче с «Анже», а «Монако» — забрать три очка в поединке с «Нантом».

Все прогнозы на Лигу 1

Завершит программу 30 тура «Марсель», «олимпийцы» свой поединок проведут на выезде против «Лорьяна». Встреча запланирована на воскресенье, 9 апреля.