ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Пари Сен-Жермен» даёт добро на возрождение интриги

    Лига 1: Итоги 29-го тура

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Анже Аяччо Брест Клермон Ланс Лилль Лион Лорьян Марсель Монако Монпелье Нант Ницца Осер ПСЖ Реймс Ренн Страсбург Труа Тулуза
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля Неймар и Лионель Месси«ПСЖ» пора менять вектор развития. Нынешний путь — в никуда «Ливерпуль»«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта
    Фрагмент матча ПСЖ — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча ПСЖ — «Лион»
    «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение в рамках 29 тура французской Лиги 1. За ПСЖ пытаются угнаться «Ланс» и «Марсель». До окончания чемпионата остаётся 9 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    ПСЖ хоть и проиграл в очередном матче, но продолжает лидировать в Лиге 1. Новым преследователем парижан стал «Ланс», «кровао-золотые» сместили со второго места «Марсель».

    Рокировка произошла и в первой пятёрке команд. «Лилль» поднялся в топ-5 и занял место «Ренна».

    Календарь и таблица Лиги 1

    На две строчки вверх поднялся «Реймс» и теперь занимает седьмое место. А ещё тур получлися позитивным для «Лиона», «олимпийцы» теперь на 9 месте.

    От перестановок постарадали два клуба. Минус один для «Ниццы» и восьмое место в таблице. Минус два для «Лорьяна» и 10 строчка.

    Спад ПСЖ

    Сезон в Лиге 1 выходит на финишную прямую, буквально пару туров назад вопрос о чемпионстве был закрыт. Однако «Пари Сен-Жермен» уже успел разбазарить шесть очков.

    В 29 туре ПСЖ потерпел фиаско от «Лиона» (0:1). Это была домашняя встреча. Единственный и победный мяч в составе «олимпийцев» забил Баркола.

  • «ПСЖ» пора менять вектор развития. Нынешний путь — в никуда
  • И для этого парижскому клубу, возможно, следует расстаться с Лионелем Месси и Неймаром
  • Вчера

    • Ранее парижане потерпели неудачу в матче с «Ренном» (0:2). За 9 туров до финиша ПСЖ набрал 66 очков.

    Новый преследователь

    «Ланс» вышел на второе место чемпионата после минимальной победы над «Ренном» (1:0). Игра прошла в гостях, а решающий гол на 31-й минуте встречи забил Лоис Опенда.

    Фаны «Ланса»
    globallookpress.com

    На третье место опустился «Марсель», так как «провансальцы» потеряли очки в противостоянии с «Монпелье». В минувшем игровом дне соперники обменялись голами (1:1). После 29 туров «Ланс» и «Марсель» набрали по 60 баллов.

    Еврокубковая пятёрка

    «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» образуют лигочемпионское трио. Следующие две команды расположились в зоне Лиги Европы. На 4-м месте идёт «Монако». «Монегаски» свой матч 29 тура выиграли у «Страсбурга» (4:3) и набрали 57 баллов.

  • Проспали. «ПСЖ» поплатится за упущенный шанс вернуть Тухеля
  • У «Пари Сен-Жермен» будут большие проблемы с выбором нового главного тренера
  • 27/03/2023

    • В топ-5 Лиги 1 поднялся «Лилль», команда воспользовалась осечкой «Ренна» в матче с «Лансом». Сами «доги» переиграли «Лорьян» (3:1). Этой победы хватило, чтобы аккумулировать 52 пункта и подняться в турнирной таблице.

    Тур № 30

    Матчи следующего тура пройдут с 7 по 9 апреля. В субботу, 8 апреля ПСЖ отправится гостить к «Ницце». А откроет программу игрового дня «Ланс», команда примет «Страсбург». Игра состоится в пятницу, 7 апреля.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Лилль» попытается закрепится в первой пятерке в матче с «Анже», а «Монако» — забрать три очка в поединке с «Нантом».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Завершит программу 30 тура «Марсель», «олимпийцы» свой поединок проведут на выезде против «Лорьяна». Встреча запланирована на воскресенье, 9 апреля.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры