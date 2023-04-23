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    «Ахмат» дожал «Сочи и вырвал победу в концовке

    «Ахмат» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» одержал победу над «Сочи»

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    В первом тайме судья дважды отменил гол из-за офсайда. Сначала была отмена мяча Луки Джорджевича, а затем Антона Швеца.

    Календарь и таблица РПЛ

    Победу грозненцам принес гол Владимира Ильина, который был забит на 86-й минуте поединка.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Сочи 1:0
    Голы: : (3'), : (31'), 1:0 Владимир Ильин (86') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Антон Швец, Лечи Садулаев, Бернард Бериша, Евгений Харин, Мохамед Конате Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Артём Макарчук, Лука Джорджевич, Жоаозиньо Предупреждения: Сергей Терехов (20'), Мирослав Богосавац (45+1')

    «Ахмат» с 40 очками поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. «Сочи» с 31 пунктом располагается на 9-й позиции.

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