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    Аленичев высказался об отказе сборной России принимать участие в Кубке Азии

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Кубок Азии
    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал решение РФС об отказе сборной России принимать участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Конечно, говорили, что от турнира была бы какая-то польза, потому что практика игры с иностранными футболистами нам нужна. Но, с другой стороны, не стали рисковать футболистами, всё-таки жара, возможны травмы, чемпионат закончится.

    Наверное, РФС такое полное решение принял, чтобы не рисковать футболистами.

    Я думаю, что решение правильное. Поддерживаю. Я уже предполагал, какое качество футбола могло быть в Бишкеке при +40, неинтересно было бы смотреть», — приводит слова Аленичева ТАСС.

  • В РФС сделали заявление после отказа сборной России участвовать в чемпионате CAFA
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    • Напомним, что участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА.

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