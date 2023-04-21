Аленичев высказался об отказе сборной России принимать участие в Кубке Азии

Бывший главный тренерпрокомментировал решение РФС об отказе сборной России принимать участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Конечно, говорили, что от турнира была бы какая-то польза, потому что практика игры с иностранными футболистами нам нужна. Но, с другой стороны, не стали рисковать футболистами, всё-таки жара, возможны травмы, чемпионат закончится.

Наверное, РФС такое полное решение принял, чтобы не рисковать футболистами.

Я думаю, что решение правильное. Поддерживаю. Я уже предполагал, какое качество футбола могло быть в Бишкеке при +40, неинтересно было бы смотреть», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, что участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА.