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    Все новости спорта

    В РФС сделали заявление после отказа сборной России участвовать в чемпионате CAFA

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал отказ сборной России от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

    РФС
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    РФС

    «Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

    Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.

  • Сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации
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    • Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей», — сообщила служба коммуникаций РФС.

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