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    • «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России
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    «Краснодар» в серии пенальти победил «Крылья» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, по пенальти 3:0, обзор голов

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    В полуфинальном матче Пути регионов Кубка России «Краснодар» в серии пенальти победил самарские «Крылья Советов» — 1:1, 3:0.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    Голы Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы сделали преимущество краснодарцев уверенным. После этого самарцы остались в меньшинстве из-за удаления Амара Рахмановича.

    Несмотря на это, «Крылья Советов» смогли в компенсированное арбитром время забить дважды и перевести игру в серию пенальти. Отличились Дмитрий Цыпченко и Илья Гапонов.

    По пенальти «Краснодар» добыл уверенную победу. Он забил все три свои удара, «Крылья Советов» — ни одного.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Краснодар — Крылья Советов 3:2
    Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (32'), 2:0 Джон Кордоба (70'), 2:1 Дмитрий Цыпченко (90+3'), 2:2 Илья Гапонов (90+5') Краснодар: Матвей Сафонов, Bachiessa J., Александр Черников, Джон Кордоба, Алексей Ионов, Никита Кривцов, Вячеслав Литвинов, Кайо Панталеан, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян Крылья Советов: Богдан Овсянников, Сергей Бабкин, Гленн Бейл, Александар Чиркович, Илья Гапонов, Амар Рахманович, Николай Рассказов, Владислав Шитов, Максим Витюгов, Георгий Зотов, Александр Зуев Предупреждения: Амар Рахманович (44'), Амар Рахманович (47'), Гленн Бейл (90')

    Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».

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