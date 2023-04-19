«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, по пенальти 3:0, обзор голов

В полуфинальном матче Пути регионов Кубка Россиив серии пенальти победил самарские— 1:1, 3:0.

Голы Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы сделали преимущество краснодарцев уверенным. После этого самарцы остались в меньшинстве из-за удаления Амара Рахмановича.

Несмотря на это, «Крылья Советов» смогли в компенсированное арбитром время забить дважды и перевести игру в серию пенальти. Отличились Дмитрий Цыпченко и Илья Гапонов.

По пенальти «Краснодар» добыл уверенную победу. Он забил все три свои удара, «Крылья Советов» — ни одного.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Краснодар — Крылья Советов 3:2 Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (32'), 2:0 Джон Кордоба (70'), 2:1 Дмитрий Цыпченко (90+3'), 2:2 Илья Гапонов (90+5') Краснодар: Матвей Сафонов, Bachiessa J., Александр Черников, Джон Кордоба, Алексей Ионов, Никита Кривцов, Вячеслав Литвинов, Кайо Панталеан, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян Крылья Советов: Богдан Овсянников, Сергей Бабкин, Гленн Бейл, Александар Чиркович, Илья Гапонов, Амар Рахманович, Николай Рассказов, Владислав Шитов, Максим Витюгов, Георгий Зотов, Александр Зуев Предупреждения: Амар Рахманович (44'), Амар Рахманович (47'), Гленн Бейл (90')

Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».