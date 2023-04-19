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    ЦСКА вырвал ничью у «Урала» в первом матче финала Кубка России

    ЦСКА — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА и «Урал» из Екатеринбурга сыграли вничью 1:1.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Открыли счет в матче гости усилиями Эрика Бикфалви, но удержать победный результат подопечным Виктора Гончаренко не удалось. В концовке встречи Хесус Медина смог реализовать пенальти и сравнять счет.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    ЦСКА — Урал 0:1
    Гол: 0:1 Эрик Бикфалви (70') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Хорхе Карраскаль, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Cisse I., Эрик Бикфалви, Рай Влут, Лазар Ранджелович, Алексей Каштанов, Даниэль Мишкич Предупреждения: Андрей Егорычев (66'), Алексей Каштанов (78')

    Таким образом, все решится в ответной встрече команд, которая состоится 2 мая в Екатеринбурге.

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