ЦСКА — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

В первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России московскийиз Екатеринбурга сыграли вничью 1:1.

Открыли счет в матче гости усилиями Эрика Бикфалви, но удержать победный результат подопечным Виктора Гончаренко не удалось. В концовке встречи Хесус Медина смог реализовать пенальти и сравнять счет.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф ЦСКА — Урал 0:1 Гол: 0:1 Эрик Бикфалви (70') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Хорхе Карраскаль, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Cisse I., Эрик Бикфалви, Рай Влут, Лазар Ранджелович, Алексей Каштанов, Даниэль Мишкич Предупреждения: Андрей Егорычев (66'), Алексей Каштанов (78')

Таким образом, все решится в ответной встрече команд, которая состоится 2 мая в Екатеринбурге.