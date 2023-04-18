«Арсенал» может подписать нападающего «Кристал Пэлас»

Лондонскийрассматривает возможность подписания нападающего «Кристал Пэлас», сообщает Foot Mercato.

Ивуарийский футболист ранее отказался продлевать контракт с «Пэлас». Летом он сможет перейти в любой другой клуб на правах свободного агента.

По данным источника, услуги Заа были предложены «Марселю».

Кроме того, серьезный интерес к 30-летнему футболисту проявляют саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Несмотря на финансовую привлекательность предложений с Ближнего Востока, Заа настроен на переход в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Заа провел в чемпионате Англии 24 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.