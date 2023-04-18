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    «Арсенал» может подписать нападающего «Кристал Пэлас»

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    Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заа, сообщает Foot Mercato.

    Вилфрид Заа
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    Вилфрид Заа

    Ивуарийский футболист ранее отказался продлевать контракт с «Пэлас». Летом он сможет перейти в любой другой клуб на правах свободного агента.

    По данным источника, услуги Заа были предложены «Марселю».

    Кроме того, серьезный интерес к 30-летнему футболисту проявляют саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

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    • Несмотря на финансовую привлекательность предложений с Ближнего Востока, Заа настроен на переход в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

    В текущем сезоне Заа провел в чемпионате Англии 24 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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