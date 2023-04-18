«Сельта» — «Мальорка»: счет матча 0:1, обзор гола

одержала победу над(1:0) в рамках 29-го тура испанской Примеры.

Единственный гол гости забили на 21-й минуте встречи. Нападающий «Мальорки» Амат Ндиайе четким ударом головой поразил ворота соперника.

Уже на 90+3-й минуте защитник «Сельты» Уго Мальо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Мальорка 0:1 Гол: 0:1 Амат Ндиайе (21') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Хавьер Галан (Йёрген Странн Ларсен, 64'), Мигель Родригес (Карлес Перес, 46'), Франсиско Пейнадо, Габриэль Вейга (Франко Серви, 64'), Лукас де ла Торре (Ренато Тапиа, 76'), Яго Аспас, Харис Сеферович (Гонсало Пасьенса, 46') Мальорка: Ведат Мурики, Амат Ндиайе, Иньиго Руис де Галарета, Мануэль Морланес (Иддрису Баба, 72'), Антонио Санчес (Тино Кадевере, 81'), Ли Кан Ин, Деннис Хаджикадунич, Антонио Райльо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Мануэль Морланес (61'), Уго Мальо (90 + 3')

После этого матча «Мальорка» занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры с 37-ю очками в активе. «Сельта» — на 12-й позиции (36 баллов).