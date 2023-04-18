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    Анчелотти: «Реал» предельно мотивирован на матч с «Челси»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы в порядке, предельно мотивированы, как обычно. Нам предстоит провести важный матч в важном турнире. Мы думаем о том, что нам надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти все. Мы будем готовы сыграть в лучший футбол.

    История говорит, что "Реал" является королем этого турнира. Мы — лишь малая часть нашего клуба. Этот клуб царствует в Лиге чемпионов, выиграв 14 кубков. Мы постараемся внести свой вклад», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

    Напомним, первый матч команд закончился победой «Реала» со счетом 2:0. Второй матч «Челси» — «Реал» пройдет 18 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.

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