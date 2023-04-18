«Челси»
Команда потерпела поражение в Мадриде «Реалу» (0:2) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Повод для беспокойства серьезный.
С приходом Фрэнка Лэмпарда ситуация в команде не поменялась. Она продолжает терять очки, да и вовсе проигрывать. При новом тренере «аристократы» проиграли три раза подряд, причем всухую.
Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид
При этом «синие» забили лишь один раз за пять последних матчей. Такого не было давно. Редко вспомнишь, когда лондонцы были бы настолько беззубы — кризис налицо.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место с 39 очками. В нынешнем сезоне АПЛ у него 12 поражений при 10 победах и 9 ничьих.
«Реал»
Первый поединок команда провела удачно. «Реал» на своем поле в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов переиграл «Челси» (2:0).
В Примере «Сливочные» безнадежно отстали от «Барселоны». Гандикап в 10 очков при матче в запасе у конкурента видится почти приговором в чемпионской гонке.
Главной бедой мадридцев являются ненадежные тылы. В 29 поединках испанского первенства она дала результативный сбой уже 24 раза.
Тем не менее, в пяти последних поединках во всех турнирах королевский клуб проиграл лишь раз при четырех победах, так что он — явный фаворит грядущей игры и дуэли в целом.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех «Челси» оценивается в 2,74, ничья — в 3,53.
В четырех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей, по крайней мере одна команда не забивала.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,11.
Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет за 2,56, ведь гости выиграли четыре из пяти последних матчей.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Челси» — «Реал» за 6.00.