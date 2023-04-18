«Челси» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» нынешний сезон проводит — хуже не придумаешь. Тренеры сменяют один другого, а результаты все не улучшаются.

В АПЛ лондонцы опустились уже на 11 место. При этом в 31 матче чемпионате «аристократы» уступили в 12.

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В предыдущем туре чемпионата «Челси» вновь удручил игрой и результатом. Лондонцы дома уступили «Брайтону» (1:2).

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В первом поединке англичане уступили «Реалу» (0:2). Так что в ответной встрече «аристократам» нужно непременно повысить свою атакующую активность.

«Челси» наверняка постарается совершить сенсацию. Вот только травмы нескольких ведущих игроков не позволят Фрэнку Лэмпарду выставить состав, близкий к оптимальному.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит нестабильно. «Сливочные» находятся лишь на 2 месте в турнирной таблице Примеры, почти потеряв шансы на чемпионство.

А вот обороняется «Реал» Мадрид не столь монолитно. В своем чемпионате мадридцы пропустили уже 24 мяча в 29 матчах.

Свой последний поединок «Реал» Мадрид провел удачно. Команда Карло Анчелотти на выезде расправилась с «Кадисом» (0:2).

Уверенная победа в первом поединке дает испанцам прекрасные шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Да и состав у мадридцев по именам сильный.

Вот только из-за травм не смогут помочь гостям Винисиус Жуниор и Тони Кроос. Впрочем, никуда не делся лидер атак команды Карим Бензема.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.50.

На викторию «Челси» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.

Гости, несмотря на победу в первом матче, явно не будут отсиживаться в тылах , да и «Челси» явно не собирается сдаваться на милость «сливочных».

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.