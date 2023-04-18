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    «Челси» и «Реал» выдадут голевое шоу

    «Челси» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года

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    Карим Бензема
    «Челси» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 18 Апреля 2023 года
    Челси
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    «Челси»

    «Челси» нынешний сезон проводит — хуже не придумаешь. Тренеры сменяют один другого, а результаты все не улучшаются.

    В АПЛ лондонцы опустились уже на 11 место. При этом в 31 матче чемпионате «аристократы» уступили в 12.

    Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид

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    В предыдущем туре чемпионата «Челси» вновь удручил игрой и результатом. Лондонцы дома уступили «Брайтону» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке англичане уступили «Реалу» (0:2). Так что в ответной встрече «аристократам» нужно непременно повысить свою атакующую активность.

    «Челси» наверняка постарается совершить сенсацию. Вот только травмы нескольких ведущих игроков не позволят Фрэнку Лэмпарду выставить состав, близкий к оптимальному.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид нынешний сезон проводит нестабильно. «Сливочные» находятся лишь на 2 месте в турнирной таблице Примеры, почти потеряв шансы на чемпионство.

    А вот обороняется «Реал» Мадрид не столь монолитно. В своем чемпионате мадридцы пропустили уже 24 мяча в 29 матчах.

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    • Свой последний поединок «Реал» Мадрид провел удачно. Команда Карло Анчелотти на выезде расправилась с «Кадисом» (0:2).

    Уверенная победа в первом поединке дает испанцам прекрасные шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Да и состав у мадридцев по именам сильный.

    Вот только из-за травм не смогут помочь гостям Винисиус Жуниор и Тони Кроос. Впрочем, никуда не делся лидер атак команды Карим Бензема.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.50.

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    На викторию «Челси» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.

    Гости, несмотря на победу в первом матче, явно не будут отсиживаться в тылах, да и «Челси» явно не собирается сдаваться на милость «сливочных».

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» и «Реал» выдадут голевое шоу
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