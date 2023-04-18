«Челси»
«Челси» нынешний сезон проводит — хуже не придумаешь. Тренеры сменяют один другого, а результаты все не улучшаются.
В АПЛ лондонцы опустились уже на 11 место. При этом в 31 матче чемпионате «аристократы» уступили в 12.
Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид
В предыдущем туре чемпионата «Челси» вновь удручил игрой и результатом. Лондонцы дома уступили «Брайтону» (1:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке англичане уступили «Реалу» (0:2). Так что в ответной встрече «аристократам» нужно непременно повысить свою атакующую активность.
«Челси» наверняка постарается совершить сенсацию. Вот только травмы нескольких ведущих игроков не позволят Фрэнку Лэмпарду выставить состав, близкий к оптимальному.
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит нестабильно. «Сливочные» находятся лишь на 2 месте в турнирной таблице Примеры, почти потеряв шансы на чемпионство.
А вот обороняется «Реал» Мадрид не столь монолитно. В своем чемпионате мадридцы пропустили уже 24 мяча в 29 матчах.
Свой последний поединок «Реал» Мадрид провел удачно. Команда Карло Анчелотти на выезде расправилась с «Кадисом» (0:2).
Уверенная победа в первом поединке дает испанцам прекрасные шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Да и состав у мадридцев по именам сильный.
Вот только из-за травм не смогут помочь гостям Винисиус Жуниор и Тони Кроос. Впрочем, никуда не делся лидер атак команды Карим Бензема.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.50.
На викторию «Челси» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.
Гости, несмотря на победу в первом матче,
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.