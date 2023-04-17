Китай предложил 50 тысяч долларов за права на трансляцию матчей РПЛ

Футбольная национальная лига () в ближайшее время объявит о продаже прав на показ матчей лиги сообщает «Чемпионат».

Также есть информация об интересе Китая и к матчам российской Премьер-Лиги.

«ФНЛ договорилась с Китаем. При этом Китай хочет купить и права на матчи РПЛ, но предлагают всего 50 тысяч долларов за сезон.

В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответствующим рынку.

У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», — сказал источник издания.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Бразилии.