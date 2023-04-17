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    • Китай предложил 50 тысяч долларов за права на трансляцию матчей РПЛ
    Все новости спорта

    Китай предложил 50 тысяч долларов за права на трансляцию матчей РПЛ

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    Футбольная национальная лига (ФНЛ) в ближайшее время объявит о продаже прав на показ матчей лиги Китаю, сообщает «Чемпионат».

    В Китае будут показывать матчи ФНЛ
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    В Китае будут показывать матчи ФНЛ

    Также есть информация об интересе Китая и к матчам российской Премьер-Лиги.

    «ФНЛ договорилась с Китаем. При этом Китай хочет купить и права на матчи РПЛ, но предлагают всего 50 тысяч долларов за сезон.

    В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответствующим рынку.

    У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», — сказал источник издания.

    Ранее стало известно, что «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Бразилии.

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