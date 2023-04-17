Карпин жестко ответил Талалаеву на слова о Комличенко

Главный тренер «Ростова»в жесткой форме ответил наставнику «Химок», который ранее упомянул нападающего донской команды

Талалаев после игры с «Крыльями Советов», комментируя свое удаление, заявил: «Мяч так закручивался (в ворота), и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать».

«Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если запомнил их имена уже в третий раз. Или он просто не успевает запоминать, не знаю. Пускай про игроков "Ростова" забудет, и рот не открывает», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, до того, как возглавить «Химки», Талалаев в этом сезоне тренировал «Ахмат» и «Торпедо».