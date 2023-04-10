«Оренбург» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 22-го тура российской Премьер-лигив родных стенах упустил победу над— 2:2.

На голы Брайана Мансильи и Владимира Обухова гости ответили точными ударами в исполнении Егора Голенкова и Максима Осипенко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Ростов 2:1 Голы: 1:0 Брайан Мансилья (14'), 2:0 Obukhov V. (22'), 2:1 (80') Оренбург: Николай Сысуев, Александр Эктов, Ренато Гойкович, Михаил Сиваков, Маттео Стаматов, Лукас Вера, Матиас Перес, Florentin G., Юрий Ковалёв, Obukhov V., Брайан Мансилья Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Данила Прохин, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Александр Сильянов, Александр Селява, Алексей Миронов, Хорен Робертович Байрамян, Николай Комличенко, Роман Тугарев Предупреждения: Florentin G. (3'), Роман Тугарев (18'), Евгений Чернов (19'), Данила Прохин (34'), Кирилл Щетинин (45+2'), Obukhov V. (56'), Маттео Стаматов (62')

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Ничья позволила «Оренбургу» набрать 33 очка и остаться на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 45 пунктов и вторая позиция.