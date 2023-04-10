ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
  • 18:55
    • «Ростов» вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Черчесов высказался об интересе «Динамо» и «Трабзонспора»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ференцварош Трабзонспор
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался относительно интереса к нему со стороны «Динамо» и «Трабзонспора».

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. И видел, что про меня написали в Турции применительно к "Трабзонспору". Видел и информацию в российских СМИ, в том числе и опровержения. На это могу сказать одно: ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только "Ференцварошем". При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа.

    Я видел и то, и другое. Никаких обращений ко мне со стороны "Динамо" не было — ни официальных, ни полуофициальных. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего. При этом всегда говорю, что российский футбол — родной для меня, и я продолжаю общаться со многими людьми из этого мира. И еще добавлю, что у меня сохранились хорошие или просто нормальные отношения со всеми теми людьми, которые брали меня на работу и с которыми я потом расставался либо по их воле, либо по нашему обоюдному согласию», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фради» сделали золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Колорадо — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хуркач — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рублев — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры