Черчесов высказался об интересе «Динамо» и «Трабзонспора»

Главный тренервысказался относительно интереса к нему со стороны

«Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. И видел, что про меня написали в Турции применительно к "Трабзонспору". Видел и информацию в российских СМИ, в том числе и опровержения. На это могу сказать одно: ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только "Ференцварошем". При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа.

Я видел и то, и другое. Никаких обращений ко мне со стороны "Динамо" не было — ни официальных, ни полуофициальных. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего. При этом всегда говорю, что российский футбол — родной для меня, и я продолжаю общаться со многими людьми из этого мира. И еще добавлю, что у меня сохранились хорошие или просто нормальные отношения со всеми теми людьми, которые брали меня на работу и с которыми я потом расставался либо по их воле, либо по нашему обоюдному согласию», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фради» сделали золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.