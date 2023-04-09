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    «Атлетико» взял верх над «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде переиграл «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    В составе команды Диего Симеоне точными ударами отличились Науэль Молина и Марио Эрмосо. Гол престижа за хозяев забил Фран Гарсия.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Атлетико 1:2
    Голы: 0:2 Науэль Молина (22'), 1:2 Марио Эрмосо (25'), 1:2 Франсиско Гарсия (85') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Флорьян Лежён, Алехандро Катена (Абдул Мумин, 73'), Франсиско Гарсия, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья, Иси Паласон (Радамель Фалькао, 57'), Унаи Лопес (Оскар Трехо, 57'), Альваро Гарсия (Андрес Мартин Гарсия, 83'), Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 57') Атлетико: Альваро Мората (Пабло Барриос Ривас, 73'), Антуан Гризманн, Янник Карраско (Сауль Ньигес, 69'), Родриго Де Пауль (Тома Лемар, 69'), Коке, Маркос Льоренте, Науэль Молина, Марио Эрмосо, Хосе Хименес, Стефан Савич, Ян Облак Удаление: Флорьян Лежён (63')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря этой победе «Атлетико» набрал 57 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Райо Вальекано» 37 пунктов и девятая позиция.

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