Билялетдинов: Соперничать с ЦСКА на таком ходу мы сейчас не готовы

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался относительно поединка против(0:3).

«Была беседа в раздевалке, никакого отношения к разносам не имела, никаких повышенных тонов. Был беглый анализ матча. Информацию они в выходной в голове прокрутят. Она чисто рекомендательная.

Будем смотреть. Чтобы уныние их не охватывало, в отчаяние не впадали. У наших ворот было больше моментов, чем у чужих, мы будем стараться повышать уровень готовности.

Соперничать с ЦСКА на таком ходу мы сейчас не готовы. Ребятам сказал, что мы по максимуму старались, значит, наша задача — повысить этот максимум.

Игрокам в голову не залезешь. Остается метод убеждения, образования, поддержки. Уверенность в своих силах просто так не приходит. На тренировках в раскованном состоянии игрок может демонстрировать какие‑то впечатляющие вещи, а в игре и близко не может их делать. Да, он прав, проблема в голове. На тренировках игроки отдельные вещи делают вполне прилично. Когда приходит игра, всё пропадает. У меня есть объяснение, в детали не буду вдаваться. Над этим моментом нужно работать, требуется время, но надо это исправлять», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 41 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и пятнадцатая позиция.