ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк«Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:00
    • «Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд
  • 18:28
    • ЦСКА разгромил «Химки»
  • 19:07
    • «Ференцварош» намерен продлить контракт с Черчесовым
  • 17:56
    • «Кристал Пэлас» нанес «Лидсу» крупное поражение
  • 16:17
    • «Крылья Советов» в гостях одержали победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Соперничать с ЦСКА на таком ходу мы сейчас не готовы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Химки
    Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов высказался относительно поединка против ЦСКА (0:3).

    Ринат Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ринат Билялетдинов

    «Была беседа в раздевалке, никакого отношения к разносам не имела, никаких повышенных тонов. Был беглый анализ матча. Информацию они в выходной в голове прокрутят. Она чисто рекомендательная.

    Будем смотреть. Чтобы уныние их не охватывало, в отчаяние не впадали. У наших ворот было больше моментов, чем у чужих, мы будем стараться повышать уровень готовности.

    Соперничать с ЦСКА на таком ходу мы сейчас не готовы. Ребятам сказал, что мы по максимуму старались, значит, наша задача — повысить этот максимум.

    Игрокам в голову не залезешь. Остается метод убеждения, образования, поддержки. Уверенность в своих силах просто так не приходит. На тренировках в раскованном состоянии игрок может демонстрировать какие‑то впечатляющие вещи, а в игре и близко не может их делать. Да, он прав, проблема в голове. На тренировках игроки отдельные вещи делают вполне прилично. Когда приходит игра, всё пропадает. У меня есть объяснение, в детали не буду вдаваться. Над этим моментом нужно работать, требуется время, но надо это исправлять», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе ЦСКА набрал 41 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и пятнадцатая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Локомотив» и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Матрасники» начнут ударно
  • «Райо Вальекано» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кресси — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры